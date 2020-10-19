2020/10/19 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الاثنين عن القاء القبض على

ثلاثة متهمين بسرقة اكثر من 26 مليون

دينار عراقي في حادثين منفصلين ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اكثر من 26 مليون دينار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اكثر من 26 مليون دينار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).