2020/10/19 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 33 دقيقة

الكاظمي لنظيره الفرنسي: نسعى لعلاقات متينة مع دول العالم لإعادة العراق لوضعه دوليا

منذ ساعتين

رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات واتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا

منذ ساعتين

مراسم استقبال رسمية للكاظمي في باريس

منذ ساعتين

تفاصيل زيارة الكاظمي لباريس

منذ 3 ساعات

بدء اجتماع الكاظمي مع نظيره الفرنسي

منذ 14 ساعة

مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن رواتب اعضاء البرلمان

منذ 15 ساعة

الكاظمي يصل الى العاصمة الفرنسية باريس

منذ 20 ساعة

الامن النيابية: لا يمكن سحب قطعات الجيش والوية الحشد من صلاح الدين

منذ 21 ساعة

الكاظمي يغادر بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس

منذ 21 ساعة

الديمقراطي الكردستاني: جريمة الفرحاتية اكبر دليل على انفلات السلاح

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الحلبوسي يشكو الصجري باربع دعاوى لدى القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الحلبوسي يشكو الصجري باربع دعاوى لدى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).