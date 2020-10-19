الكاظمي يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تطوير العلاقات بين البلدين

2020/10/19 | 13:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، نظيره الفرنسي جان كاستيكس في العاصمة باريس، سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له اليوم (19 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الكاظمي بدأ، صباح الإثنين، اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي السيد جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية، كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا".

وأشار الكاظمي الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات اذ أن الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دوليا، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص فرنسا على دعم العراق في مختلف الصعد.

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