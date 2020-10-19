ديالى.. الإطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات عام 2017

2020/10/19 | 13:44 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات، الاثنين، الإطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات للقوات الأمنية والمواطنين عام 2017 في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم، 19 تشرين الاول 2020، أنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري واستنادا لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية القبض على عسكري مايسمى قاطع العظيم بداعش المكنى (ابو طه البكري) والمسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام 2017".

وأضاف البيان أن "المعتقل كان مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات ارهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير".

واشار إلى أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ر.إ

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