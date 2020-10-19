ماكرون يعد بإجراءات ملموسة وسريعة وبتعزيز المعركة ضد الانفصالية

2020/10/19 | 13:47 - المصدر: فرانس 24

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جريمة قتل المدرس ساميويل باتي أعادت اعتداءات «شارلي إيبدو» إلى الذاكرة ويمينيون غابوا عن مسيرات تكريم روح المدرس متمسكين برد قوي على التهديد الإسلاموي..وإجراءات ملموسة وسريعة يعد بها الرئيس الفرنسي..



ومجزرة صلاح الدين تعيد التذكير بتاريخ مهول من المجازر الطائفية المتبادلة في العراق..ومسؤول بالبيت الأبيض زار دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن مواطنين أمريكيين..وفلسطينيون يقاضون بريطانيا

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