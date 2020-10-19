ارتفاع سعر كرتونة البيض الى 55 الف دينار

2020/10/19 | 13:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر كرتونة البيض يوم الاثنين، الى 55 الف دينار، فيما اكدت مديرية الرقابة التجارية، ان سعر كرتونة ارتفع 10 ـ 15 دولارا.

وقال سوران عبدالغفور مدير الرقابة التجارية في السليمانية لـPUKmedia: ان سعر طبق البيض شهد ارتفاعا ملحوظا منذ اسبوعين، موضحا، ان سعر كرتونة البيض المستورة من تركيا 10 ـ 15 دولارا.

واضاف: ان سعر كرتونة البيض في الاسواق حاليا 55 الف دينار، بشكل مضاعف للسعر السابق،عازيا السبب الى قلة المنتج المحلي الذي لا يستطيع الحد من ارتفاع اسعار طبق البيض حاليا.

PUKmedia خاص‌

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