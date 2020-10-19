حاتمي: سنبدأ بعقد صفقات لبيع وشراء الأسلحة مع عدد من الدول

2020/10/19 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، عن وجود خطط لدى بلاده للشروع ببيع وشراء الأسلحة.

وأكد حاتمي في تصريح ان عددا من البلدان التي لم يسمها، أرسلت وفودا الى طهران لهذا الغرض، وبدأت بمفاوضات مع بلاده لعقد صفقات للسلاح والمستلزمات العسكرية، بعد انتهاء الحظر المفروض على إيران يوم أمس الأحد حسب الاتفاق النووي.

وجاء تصريح الوزير الإيراني على الرغم من التحذيرات التي اطلقتها الإدارة الأميركية، والتي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو وتهديده بمعاقبة أي بلد يشتري السلاح من إيران او يبيعه لها.

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