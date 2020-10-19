الحجاب سبب التحرّش - سالم لعريض

2020/10/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض مع إنتشار الحجاب إنتشر التحرّشلمّا ظهرت مقولة أو فتوة الجماعات الإسلامية التي تختزل البشر ظل الله في الأرض في كعبة حلوة مغطية أو عريانة بالنسبة للنساء و كل الرجال مجرّد ذباب يبحث عن الحلوةو بهذه النظرية التحقيرية للبشرية شرّعوا التحرّش و أصبح ظاهرة مجتمعية مصاحبة لحجم انتشار الحجابفكلّما قوي انتشاره قوي التحرّش و هكذا تجد السعودية و أفغانستان و مصر و الباكستان و الصومال ......





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