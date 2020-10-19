2020/10/19 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ حصدت أغنية “اليوم أنت” للفنان العراقي الشاب قصي حاتم ، أكثر من 27 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ، بعد طرحها على طريقة الفيديو كليب ، فى أقل من 24 ساعة.



أغنية “اليوم أنت” من تلحين على صابر وكلمات عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج […]

التدوينة فيديو..



كليب “اليوم أنت” لـ قصي حاتم يحصد أكثر من 27 ألف مشاهدة فى ساعات ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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