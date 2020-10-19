2020/10/19 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أصدرت وزارة التربية، توضيحاً يخص بعض التساؤلات الواردة إليها حول العملية التعليمية والتربوية للعام الدراسي 2019 – 2020.



وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي للوزارة أن، المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، وجهت بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني لعام 2020، فضلاً عن ذلك رفع درجة التلميذ […]

التدوينة التربية: قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني لهذا العام ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني لهذا العام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني لهذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).