الإنتربول يطلب القبض على أربعة أردنيين خطيرين جدا – صور

2020/10/19 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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الإنتربول النشرة الحمراء تعتبر طلبا لجميع جهات انفاذ القانون في العالم لاعتقال المجرم مؤقتا قبل تسليمه او اتخاذ اجراء قانونية بحقه

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