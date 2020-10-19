2020/10/19 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت وزارة التربية ، الاثنين، توضيحاً يخص بعض التساؤلات الواردة اليها حول العملية التعليمية والتربوية للعام الدراسي 2019 – 2020 .وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة ، وجهت بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: اعتماد الدرجة الأصغرية للابتدائية و10 درجات للمراحل الأخرى بالدور الثاني المركز الخبري الوطني.

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