تقرير: متطرفون روس يستغلون جماعات

2020/10/19 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء في الإرهاب لموقع "بيزنس إنسايدر" إن متطرفين روسا قد يستغلون علاقاتهم بجماعات تفوق البيض في الولايات المتحدة لإثارة العنف يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.

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