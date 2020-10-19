بالوثائق.. دعوى قضائية جديدة للحلبوسي ضد الصجري في محكمة تحقيق الارهاب

2020/10/19 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفع وكيل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، دعوى قضائية جديدة ضد النائب علي الصجري.

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