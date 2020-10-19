“زين” أفضل علامة تجارية للاتصالات في الشرق الأوسط للعام 2020

2020/10/19 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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زين كثفت مشاريعها في مجالات الاستدامة وتميزت في حملات التواصل خلال جائحة كوفيد- 19 ( المستقلة)… أعلنت مجموعة زين – الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا– عن تتويجها بجائزة” أفضل علامة تجارية“ للعام2020 في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة تليكوم وورلد.



وأفادت المجموعة في بيان لها وتلقته ( المستقلة)..



اليوم الاثنين أنها توجت […]

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