التربية تؤكد اعتماد الدرجة الاصغرية للابتدائية و10 درجات للمراحل الاخرى في الدور الثاني

2020/10/19 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين،

توضيحاً يخص بعض التساؤلات الواردة

اليها حول العملية التعليمية والتربوية

للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي

للوزارة، أن "المديرية العامة ل

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