نائب: هناك مخطط لتشوية صورة الحشد الشعبي من قبل بعض الجهات التي لاتريد الاستقرار للبلد

2020/10/19 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب منصور البعيجي،

الاثنين، عن وجود مخطط خطير تقوده بعض

الجهات من خلال تلفيق الاتهامات

الزائفة من اجل تشويه صورة الحشد الشعبي

امام الراي العام، مبيناً، ان هذه خطة

مدروسة من قبل بعض الجهات المدع

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