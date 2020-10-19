إعتقال 3 أشخاص يتاجرون المواد المخدرة شمالي بغداد

2020/10/19 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الاثنين، بإعتقال 3 أشخاص يتاجرون بالحبوب والمواد المخدرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه تم "إعتقال 3 أشخاص احدهم صاحب محل للحلاقة يتاجرون بالحبوب والمواد المخدرة تم اعتقالهم جميعا مع العثور على كمية من الحبوب بحوزتهم".

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