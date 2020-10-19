منتخب رواد العراق يتوج ببطولة الماستر الدولية

2020/10/19 | 14:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توج منتخب العراق لرواد كرة القدم بلقب كأس الماستر الدولية للرواد بنسختها الثالثة عشرة والتي اقيمت في مدينة انطاليا التركية، لاول مرة في تاريخه عقب الفوز على رواد فريق كونيا التركي.

وقدم نجوم الفريق العراقي بقيادة المدرب بسام رؤوف اداء ونتائج جيدة في البطولة الدولية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ست مباريات وتعادل في مواجهة واحدة.

وفي ختام المنافسات التي توج بها الفريق العراقي حصل اللاعب الدولي السابق صاحب عباس على لقب هداف البطولة، فيما نال الحارس السابق سرمد رشيد جائز الحارس الافضل في المسابقة.

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