2020/10/19 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افادت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، بأنه بالتعاون مع الجهات الساندة تمكنت من احباط محاولة تهريب (٨) حاويات محملة بدراجات نارية حيث وردت الاوراق الاستيرادية على انها قطع غيار في مركز كمرك ام قصر الشمالي و قد تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ .وتسعى الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تحبط محاولة تهريب (٨) حاويات محملة بدراجات نارية في مركز كمرك ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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