إدارة الزوراء : فريقه جاهز لمباراة الديربي أمام فريق الشرطة في افتتاح الدوري

2020/10/19 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - أكد عضو الهيأة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد أن فريقه جاهز لمباراة الديربي أمام فريق الشرطة في افتتاح الدوري، معلناً أن المباراة ستقام على أرض ملعب الشعب الدولي .

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