العراق يوقع 3 مذكرات مع فرنسا

2020/10/19 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي يوم الاثنين، عن توقيع 3 مذكرات بمجالات النقل والزراعة التعليم بين العراق وفرنسا.

وذكر المكتب خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس، تم اليوم، في العاصمة الفرنسية، باريس، توقيع 3 مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم،حيث وقع وزير الزراعة العراقي مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية.

كما تشتمل المذكرة تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه.

ووقع وزير النقل العراقي مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا والمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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