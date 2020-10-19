بهكذا يساهمون في النموذج التنموي البديل - التيتي الحبيب

2020/10/19 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 379التيتي الحبيببهكذا يساهمون في النموذج التنموي البديلباقتناء الملك لفندق فخم في قلب باريس بقيمة تفوق 80 مليون اورو يقدم الرأسمال الريعي السائد ببلادنا حجة جديدة عن طبيعته الطبقية.



ففي عز جائحة كوفيد 19 التي قصمت اقتصاد المغرب وضربت في مقتل مصالح الطبقات الاجتماعية الكادحة من عمال وفلاحين وفئات اجتماعية متوسطة يهرب هذا الراسمال الى جنات استثمارية ليحصل على الارباح المضم ......





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