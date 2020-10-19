التربية: قرار الـ 10 درجات ساري المفعول في الدور الثاني

2020/10/19 | 14:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروجهت وزارة التربية بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2020، فيما لفتت إلى أن قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، وجهت بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2020، فضلًا عن ذلك، رفع درجة التلميذ للصفوف الأربعة الأولى، في حال الاشتراك بالامتحانات في الدور الثاني ولم يحصل على درجة النجاح".

وأضاف البيان أن "قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني للعام الدراسي الحالي".

وأكدت التربية على "إلزام التلاميذ من أداء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمواد المشمولة بالامتحانات الشفوية والتحريرية".

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