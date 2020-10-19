القضاء يؤكد: جميع معتقلي لجنة الأمر الديواني 29 التقوا بذويهم أو محاميهم

2020/10/19 | 14:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، أن جميع معتقلي لجنة الأمر الديواني رقم 29 قد التقوا بذويهم أو محاميهم، وأن هذا حق مضمون قانوناً وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الاول 2020)، أن "كافة المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (29) تم اللقاء بهم أما من قبل ذويهم أو محاميهم بإشراف الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم"، مبينا أن "ذلك يعد سياق عمل ثابت يشمل جميع الموقوفين".

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