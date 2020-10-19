2020/10/19 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 19 في جميع أنحاء العالم 40 مليون حالة، وذلك في وقت مبكّر من اليوم الإثنين، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (40 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (40 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).