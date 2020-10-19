2020/10/19 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية، أن ماكرون استقبل الكاظمي في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي وقت سابق، اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 19 تشرين الأول، 2020، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع فرنسا في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق وقع في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس".

واضاف البيان أن "وزير الزراعة العراقي وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية".

واضاف البيان أن "المذكرة تشمل تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه".

وتابع أن "وزير النقل العراقي وقع مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد"، مبينا أن "مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تضمنت تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا والمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي يستقبل الكاظمي في قصر الإليزيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي يستقبل الكاظمي في قصر الإليزيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).