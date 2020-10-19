النزاهة بعد اعتقال محافظ نينوى الأسبق: ضبطنا أوليات تبديد 76 مليار دينار

2020/10/19 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة، فيما أكدت ضبط أولويات أموال تجاوزت 76 مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ الأمر، أفادت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بتمكُّن ملاكاتها في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار ( ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

وأضافت، أنه "كانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ".

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