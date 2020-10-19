الناطق باسم القائد العام يعلن القبض على شقيقين داعشيين شمالي الرمادي

2020/10/19 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، القبض على شقيقين داعشيين شمالي الرمادي في محافظة الانبار.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "قوةٌ من جهاز مُكافحة الإرهاب القت القبض على "شقيقين" ينتميان إلى عصابات داعـش الإرهابية في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي".

واضاف أن "قوة أُخرى من أبطال الجهاز تمكنت من القاء القبض على إرهابي في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".

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