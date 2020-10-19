2020/10/19 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ

بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن

تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة

المحكمة المختصة بالنظر في قضايا

النزاهة بالمحافظة.

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