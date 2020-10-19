اتلاف دجاج وسمك

2020/10/19 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن

اتلاف (٩) حاويات تحتوي على دجاج و سمك

مجمد مخالفة للضوابط و التعليمات في

مركز جمرك ام قصر الشمالي.

واكدت الهيئة خلال بيان مقتضب، ورد

لوكالة نون الخبرية، ان عملية الاتل

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