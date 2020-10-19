العراق يراهن على 4 مشاريع لرفع استثمار الغاز المصاحب إلى 2700 مقمق.. هل سيتخلى عن الاستيراد قريبًا؟

2020/10/19 | 14:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط، أن انتاج العراق من الغاز يبلغ حاليا 1500 مقمق، مؤكدة امتلاك العراق احتياطي يبلغ 132 تريليون قدم مكعب قياسي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، ان كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليا والناتج عن عمليات الانتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، موضحا ان الانتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ (2700) مقمق، مشيرا الى ان خطط الوزارة تهدف الى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة (1200) مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز ومن المؤمل ان يتم ذلك نهاية العام ٢٠٢٣ وتكون بذلك استكملت الوزارة استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق.

واشار الوكيل إلى أنه لدى الوزارة خطط لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية في محافظة ديالى وعكاس في محافظة الانبار، والتي تم إحالة تطويرهما ضمن جولات التراخيص، لكن وبسبب الوضع الأمني ومحاربة عصابات داعش الارهابية لم تباشر الشركات المقاولة عمليات التطوير، موضحا الوزارة فاتحت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة و استثمار الغاز في الحقلين.

وتابع يونس ان الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ ١٣٢ ترليون قدم مكعب قياسي، مشيرا ان الوزارة تحرص على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب والغاز الحر لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الغازية لتامين استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وفي مجالات صناعية اخرى.

واضاف ان الكمية المتبقية من استثمار الغاز المصاحب تتم من خلال تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 مقمق وفي حقل الحلفاية في محافظة ميسان لاستثمار 300 مقمق ومن المؤمل ان ينتهي المشروعان في نهاية عام ٢٠٢٢، بالاضافة الى مشروع ارطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 مقمق ومشروع ارطاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 مقمق وينجزان في نهاية عام ٢٠٢٣

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