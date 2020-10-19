العراق يوقع ثلاث اتفاقيات مع فرنسا بمجالات الزراعة والنقل والتعليم

2020/10/19 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع العراق ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس.

ووقع وزير الزراعة العراقي مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية، وشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه.

وفي ذات السياق وقع وزير النقل مذكرة مماثلة مع نظيره الفرنسي تتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الحكومي المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس، ضمن جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

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