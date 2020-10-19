العراق يتراجع إلى المرتبة 162 بحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة

2020/10/19 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع العراق الى المركز الثاني والستين بعد المئة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام الفين وعشرين، بسبب تصاعد عمليات الخطف والاغتيال وتصفية صحفيين وناشطين على يد مجاميع مسلحة وسط استمرار الإفلات من العقاب.

وشهد العراق في السنوات الأخيرة، انتكاسة للحريات، لاسيما بعد تظاهرات تشرين عام الفين وتسعة عشر، إذ سجّل حينها ثلاث مئة وثلاثا وسبعين حالة اعتداء طالت صحفيين، شملت جرائم اغتيال وتهديد بالقتل، فضلاً على الاختطاف، والهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية، سيما في جنوبي البلاد، إذ تسيّطر الفصائل المسلحة بشكل كامل، بحسب تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

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