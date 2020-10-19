الكاظمي يبدأ اولى مباحثاته بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس

2020/10/19 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية،كما جرى البحث في الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا .

وأشار الكاظمي الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات اذ أن الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دوليا.

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