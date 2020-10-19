العراق يوقع 3 مذكرات مع فرنسا.. تشمل إنشاء قطار بغداد المعلق

2020/10/19 | 14:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع العراق، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، 3 مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن وزير …

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