رئيس الوزراء العراقي يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الفرنسي في باريس

2020/10/19 | 14:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاثنين، أولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، وبحضور عدد من وزراء البلدين.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس …

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