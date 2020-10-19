العراق : الكاظمي لنظيره الفرنسي نسعى الى علاقات متينة مع دول العالم

2020/10/19 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لنظيره الفرنسي جان كاستيكس :” ان العراق يسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على اساس المصالح المشتركة واعادة العراق لوضعه دوليا”.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت المستقلة نسخة منه :” ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ صباح اليوم الاثنين، اولى مباحثاته في […]

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