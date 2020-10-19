النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق

2020/10/19 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ الأمر، أفادت بتمكُّن ملاكاتها في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر […]

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