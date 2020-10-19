العراق و فرنسا يوقعان ثلاث مذكرات في مجالات النقل والزراعة والتعليم

2020/10/19 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – وقع العراق و فرنسا ثلاث مذكرات اعلان نوايا ، في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس.



حيث وقع وزير الزراعة مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي ، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات […]

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