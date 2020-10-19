باستثناء لبنان وعُمان.. صندوق النقد يتوقع انتعاشاً اقتصادياً للشرق الأوسط بعد ركود كورونا

2020/10/19 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت جائحة فيروس كورونا المستجد جميع دول الشرق الأوسط تقريباً إلى ركود اقتصادي هذا العام، ومع ذلك من المتوقع حدوث بعض الانتعاش، إذ من المتوقع أن تشهد جميع دول الشرق الأوسط باستثناء دولتين، لبنان وسلطنة عمان، مستوى من النمو الاقتصادي العام المقبل، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين.

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