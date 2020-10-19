النفط تعلن احتياطي العراق من الغاز وإنتاجها الكلي منه

2020/10/19 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة النفط حرصها على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والغاز الحر من خلال الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.

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