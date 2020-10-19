النزاهة : تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق

2020/10/19 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.



وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ الأمر:” ان ملاكاتها في المحافظة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر […]

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