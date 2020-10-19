قيادي بالفتح يتهم جهات داخلية وخارجية تعمل لإخراج الحشد من المناطق المحررة

2020/10/19 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم القيادي في تحالف الفتح، غضنفر

البطيخ، الإثنين، جهات داخلية وخارجية

تعمل لإخراج الحشد من المناطق المحررة،

مبينا أن جريمة الفرحاتية بقضاء بلد

اقرب الأدلة على ذلك.

وقال البطيخ، إن "جريمة الفرحاتية

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