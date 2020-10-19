من وراء تصاعد الاتهامات للحشد ولماذا ؟

2020/10/19 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

منذ يومين والرأي العام العراقي يتابع

باهتمام بالغ تطورات حادث قرية

الفرحاتية الذي ذهب ضحيته ثمانية من

المواطنين الأبرياء من أهالي المنطقة

معظمهم من الأجهزة الأمنية ..



فلا زا

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