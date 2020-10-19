2020/10/19 | 15:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: أياد السماوي
معظمهم من الأجهزة الأمنية ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وراء تصاعد الاتهامات للحشد ولماذا ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
منذ يومين والرأي العام العراقي يتابع
باهتمام بالغ تطورات حادث قرية
الفرحاتية الذي ذهب ضحيته ثمانية من
المواطنين الأبرياء من أهالي المنطقة
معظمهم من الأجهزة الأمنية ..
فلا زا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وراء تصاعد الاتهامات للحشد ولماذا ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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