2020/10/19 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 63 حالة وفاة واكثر من 4 آلاف اصابة جديدة جراء كورونا في العراق- عاجل

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