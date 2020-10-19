2020/10/19 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 63 حالة وفاة واكثر من 4 آلاف اصابة جديدة جراء كورونا في العراق- عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (63 حالة وفاة واكثر من 4 آلاف اصابة جديدة جراء كورونا في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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