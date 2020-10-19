2020/10/19 | 15:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت شركة "هاليبرتون" خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما تراجعت الإيرادات بأكثر من المتوقع بفعل ضغوط كورونا على أسعار النفط.

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