الطاقة النيابية تتهم الحكومة بمحاولة “تحجيم” عمل البرلمان وتؤكد عدم وجود أزمة في تأمين الرواتب

2020/10/19 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الاثنين ، الحكومة بمحاولة تحجيم دور البرلمان، مؤكدا كفاية الأموال الناتجة عن الإيرادات في تأمين رواتب الموظفين.

وقال الزجراوي لـ /المعلومة/ ، أن “الحكومة حصلت على أكثر من ثلاثة مليارات دولار من تصدير النفط لشهر أيلول”، مبينا ان “مجلس النواب خول الحكومة من خلال الاقتراض السابق الاقتراض من البنوك الخارجية والمحلية “.

وأضاف أن “الحكومة لم تستغل تصويت مجلس النواب بل ذهبت نحو امور سياسية أبعد من ذلك”، مشيرا إلى أن “الأموال موجودة ونستغرب من وزير المالية والحكومة مطالبة البرلمان بقروض جديدة “.

وحذر من “تحركات حكومية هدفها تحجيم دور المجلس وإفشال خطط البرلمان وربما إفشال الانتخابات المبكرة بذريعة عدم إقرار قانون اقتراض جديد”، انتهى 25 ح

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