شلل تام يضرب التداولات في 4 بورصات أوروبية

2020/10/19 | 15:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قالت يورونكست لإدارة البورصات إنها أوقفت التداولات على جميع منتجاتها النقدية والمشتقة بسبب مشكلة فنية، مما أثر على تداول الأسهم في أمستردام وبروكسل ولشبونة وباريس.

وصرحت الشركة التي تدير كاك “نعكف على حل هذه المشكلة وسنعلن عن مزيد من التفاصيل في أسرع وقت ممكن، فيما يتعلق بزمن ما قبل الفتح المتوقع واستئناف التداول”.

وأحجم متحدث باسم الشركة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخصوص سبب التوقف أو أمده المتوقع.

وكان مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي كاك 40 مرتفعا 0.8% إلى 4976.15 نقطة قبل التوقف.



وتراجع المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 في لندن في آخر 30 دقيقة.

يأتي ذلك عقب توقف كبير ببورصة طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب في شلل تام لأسواق الأسهم في اليابان، فيما كان أسوأ تعطل على الإطلاق لثالث أكبر سوق أسهم في العالم.



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