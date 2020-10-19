على خلفية تهم بالاختلاس.. القاء القبض على محافظ نينوى الاسبق

2020/10/19 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، القاء القبض على محافظ نينوى الأسبق، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة الهيئة، في بيان لها اليوم (19 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان ملاكاتها تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق الذي صدر استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عدد من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تم ضبط أولياتها (76,000,000,000) مليار دينار".

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